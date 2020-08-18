Москвич умер, дотронувшись до борщевика

В Зеленограде мужчина умер в больнице от ожогов борщевика, пишет mk.ru..

По информации издания, москвич прикоснулся к борщевику на даче, после чего месяц провел в больнице.

Тем не менее, врачи не смогли спасти мужчину. Ему было 92 года.

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