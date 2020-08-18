WSJ: китайская вакцина от COVID-19 станет «аналогом панд»
Китай планирует воспользоваться своей вакциной от коронавируса в дипломатических целях и укрепить с помощью нее отношения с рядом государств. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, КНР договорился с некоторыми странами о раннем получении китайской вакцины для испытаний, а затем и поставок.
Речь идет о Филиппинах, Бразилии, Индонезии, Пакистане, Исламабаде и других государствах.
Журналисты отмечают, что таким образом вакцина для Китая станет аналогом панд, которых Пекин отправляет странам, с которыми у него благополучные отношения.
Ранее стало известно, что государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от коронавируса.
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