СК проверит историю о пациентке, очнувшейся в курском морге

СУ СК Курской области проверяет историю о женщине, очнувшейся в морге, чью смерть констатировали в больнице, передает РИА «Новости».

Раннее СМИ сообщили, что пациентка очнулась в морге Горшеченской центральной районной больницы Курска.

«Проверяем информацию», — сообщили в СУ СК.

Жительница Курской области очнулась в морге после неудачной операции. Женщину безуспешно пытались реанимировать на протяжении получаса, после чего ошибочно признали умершей. Врачи утверждают, что причиной инцидента стала не халатность реаниматолога, а отсутствие в больнице оборудования для фиксации смерти мозга.

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