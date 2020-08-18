Источник: в Ингушетии ликвидировали двух боевиков
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В Ингушетии в районе поселения Галашки спецслужбы ликвидировали двух боевиков, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
«Ликвидированы двое боевиков», — сказал источник.
Отмечается, что преступники оказали вооруженное сопротивление. Их личности пока не установлены.
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