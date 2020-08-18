В Москве мошенники обокрали пенсионера на один миллион рублей под предлогом расширения жилплощади. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника ГСУ Следственного комитета России по городу Юлию Иванову.

По данным следствия, в ноябре 2019 года 80-летнему москвичу позвонил незнакомец и представился работником комиссии по жилищным вопросам столицы.

Злоумышленник заявил, что в связи с тем, что пенсионер длительное время работал инженером и его патенты принесли экономическую прибыль СССР, ему полагается право на дополнительные 20 кв. м жилплощади.

При этом мошенник добавил, что для получения льготы пожилому мужчине необходимо заплатить 1 млн рублей. Москвич отдал эти деньги незнакомому, после чего тот перестал выходить на связь.

Следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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