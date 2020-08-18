Протестующие разошлись от изолятора на Окрестина в Минске

Участники акции протеста разошлись от изолятора временного содержания, расположенного на улице Окрестина в Минске, передает РИА «Новости».

Отмечается, что они договорились снова собраться там на следующий день.

В настоящее время возле ИВС находятся несколько человек. Сообщается, что они, вероятно, являются волонтерами, которые помогают освобожденным задержанным и их родственникам.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 17 августа, несколько тысяч минчан проводят акцию протеста против насилия со стороны белорусских силовиков у СИЗО на улице Володарского в Минске.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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