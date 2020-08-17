Белорусы встретили главу Минздрава словами «в отставку» и проводили под крики «позор»

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник вышел к собравшемся у здания ведомства протестующим врачам, однако белорусские специалисты не очень радушно встретили и проводили министра, передает Tut.by.

Около 17.00 по местному времени напротив министерства собралось несколько сотен человек — медики и те, кто пришел их поддержать. Врачи просили прекратить насилие, устроить новые президентские выборы и пустить медиков в СИЗО, «учитывая, в каком состоянии находятся задержанные».

Вышедшего к протестующим Караника встретили криками «В отставку!». Однако министр уточнил, что это их требование уже неактуально, так как белорусское правительство уже находится в отставке. Караник также рассказал собравшимся, что, по его данным, в ходе протестов погибли два человека, а пострадали 158 человек.

Когда министр здравоохранения уже стал уходить, то собравшиеся стали кричать в его сторону: «Позор!».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко согласен на внеочередные выборы после принятия новой конституции

— Все шахты «Беларуськалия» прекратили выдачу руды из-за забастовки

— Трамп впервые прокомментировал кризис в Белоруссии