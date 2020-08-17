Задержанный по подозрению в шпионаже в Норвегии является выходцем из РФ

Задержанный по подозрению в шпионаже на территории Норвегии мужчина является выходцем из России, сообщает Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на полицейскую службу безопасности Норвегии.

По данным агентства, задержанный мог передать информацию российской стороне. Свою вину он не признает.

Ранее полицейская служба безопасности Норвегии (PST) арестовала гражданина страны, подозреваемого в передаче государственной тайны иностранному государству.

50-летний мужчина подозревается «в подрывной деятельности против жизненно важных национальных интересов». Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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