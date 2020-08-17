Адвокат предупредил об ответственности демонстрацию символики АУЕ*

Людям, которые открыто причисляют себя к движению АУЕ (организация запрещена в России) и демонстрируют его символику, теперь может грозить административная или уголовная ответственность. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Аграновский, сообщает РИА «Новости».

При этом Аграновский отметил, что решение Верховного суда России о признании АУЕ экстремистской организацией «носит более декларативный характер», так как движение не зарегистрировано как организация.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России запретил на территории страны движение «Арестантское уголовное единство».

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