Украина направит гумпомощь в пострадавший от взрыва Ливан

Украина направит гуманитарную помощь Ливану, пострадавшему в результате мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

Кабмин Украины распорядился выделить 8,4 млн грн ($308 тыс.) на гуманитарную помощь Ливану, указано в сообщении. Украинская сторона обеспечит закупку, доставку и передачу груза гуманитарной помощи в виде лекарств, медицинских изделий и пшеничной муки.

Мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. Большая часть Бейрута оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали более 160 человек, свыше пяти тыс. ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тыс. местных жителей. Причиной ЧП было ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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