В Латвии экс-сотрудник МВД приговорен к 15 годам за шпионаж в пользу России
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Суд Видземского предместья Риги приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего сотрудника МИД Латвии Олега Бурака по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Имму Янсоне.
Отмечается, что прокуратура также требовала 15 лет для мужчины.
Ранее сообщалось, что осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана перевели в колонию строгого режима №17 в поселке Озерном Зубово-Полянского района Мордовии.
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