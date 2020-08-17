В Латвии экс-сотрудник МВД приговорен к 15 годам за шпионаж в пользу России

Суд Видземского предместья Риги приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего сотрудника МИД Латвии Олега Бурака по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Имму Янсоне.

Отмечается, что прокуратура также требовала 15 лет для мужчины.

Ранее сообщалось, что осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана перевели в колонию строгого режима №17 в поселке Озерном Зубово-Полянского района Мордовии.

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