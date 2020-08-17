Количество московских доноров плазмы возросло в июле на 15%

В июле донорами плазмы в столице стали 900 человек, вылечившихся от COVID-19, рассказала в понедельник, 17 августа, вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все больше москвичей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, становятся донорами плазмы – в июле по сравнению с предыдущим месяцем их число увеличилось на 15%. Если в июне москвичи совершили 715 донаций, то в июле их количество достигло 900. Всего кровь с антителами к COVID-19 сдали уже почти 3 тысячи человек», - отметила Ракова.

Как известно, переливание плазмы крови с антителами к коронавирусной инфекции – один из методов лечения COVID-19, который применяется совместно с другими методами лечения. Предварительные результаты исследования показали, что после переливания донорской плазмы у среднетяжелых пациентов снижается риск оказаться на ИВЛ в реанимации на 63%, а вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%. При этом такой метод лечения может быть назначен только врачом.

Ранее сообщалось, что донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Более подробная информация размещена на сайте https://mosgorzdrav.ru/donor, где потенциальный донор может заполнить анкету. Первичная проверка позволит определить, есть ли у человека временные или абсолютные противопоказания к донации.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9.00 до 19.00.

Прием доноров плазмы ведется в 4 пунктах: Центр крови имени О.К. Гаврилова – ул. Бакинская, д. 31; НИИ СП им. Н.В. Склифосовского – Большая Сухаревская площадь, д. 3, корп. 12; ГКБ №52 – ул. Пехотная, д. 3 корпус 1; ГКБ им. М.П. Кончаловского – Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1.

Мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5000 руб. за 600 мл плазмы.