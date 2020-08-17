В России проведено свыше 32,7 млн тестов на COVID-19
В России проведено свыше 32,7 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что за последние сутки было проведено 230 тысяч тестов на COVID-19.
В настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на вирус остаются 228 тысяч человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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