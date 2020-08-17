В Новой Зеландии из-за коронавируса перенесли парламентские выборы
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о переносе всеобщих парламентских выборов с 19 сентября на 17 октября. Об этом сообщила газета New Zeland Herald.
По словам главы правительства, решение, принятое после обсуждения с другими политиками, связано с распространение коронавируса в стране.
Отмечается, что 11 августа впервые за 102 дня в Новой Зеландии были выявлены четыре новых случая инфицирования, в числе заболевших оказались члены одной семьи из Окленда. Заражение было квалифицировано как передача вируса внутри страны и стало причиной введения санитарно- эпидемиологических ограничений.
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