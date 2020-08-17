В Киеве ужесточили карантинные ограничения

С 17 августа в Киеве ужесточаются карантинные меры. Об сообщает «Интерфакс», ссылаясь на мэра Виталия Кличко.

Новые ограничения запрещают пребывание в общественных зданиях и общественном транспорте без масок. На улицу нельзя будет выходить без удостоверяющих личность документов.

Запрещено самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции.

Также нельзя будет проводить массовые мероприятия с участием более чем одного лица на площади 5 м2 помещения или открытой территории.

«Ситуация — неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно», — сообщил Кличко.

Всего коронавирусом заразились 21,3 миллиона. На первом месте по распространению находятся США (5,5 миллиона заражений и 172 тысячи смертей), на втором — Бразилия (3,3 миллиона заражений и 107 тысяч смертей), на третьем — Индия (2,6 миллиона заражений и 51 тысяча смертей).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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