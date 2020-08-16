МВД Белоруссии заявило об отсутствии задержаний на воскресных протестах

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила об отсутствии задержаний на воскресных акциях протеста, которые связаны с итогами голосования на президентских выборах, передает ТАСС.

Она уведомила, что в оперативно-дежурной службе информации о задержаниях 16 августа нет.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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