СК начал проверку из-за жестокого обращения с малолетним ребенком в Сочи
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Следственный комитет начал проверку в связи с жестоким обращением отца с малолетней дочерью в Сочи, передает пресс-служба СУ СК России по региону.
«Материал проверки по данному факту был изъят из органов полиции и передан для дачи объективной правовой оценки произошедшему в следственные органы регионального управления СКР», — говорится в сообщении.
Следователи во взаимодействии с органами опеки и попечительства изучают условия жизни и воспитания младенца.
Ранее в Instagram было опубликовано видео, на котором мужчина размахивает младенцем, держа его за ногу.
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