Глава МВД Белоруссии: в погибшего на протестах в Минске стреляли из нелетального оружия

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что в погибшего на протестах на Пушкинской площади в Минске Александра Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия, передает Tut.by.

По его словам, силовики не использовали огнестрельное оружие.

«Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным», — заявил Караев журналисту, задавшему ему вопрос по поводу гибели Тарайковского.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минске простились с погибшим в ходе протестов Александром Тарайковским

— Глава МВД Белоруссии извинился перед «случайно попавшими под раздачу»

— AP поделилось новым видео с моментом убийства протестующего в Минске