В Узбекистан направили 13 российских врачей для помощи в борьбе с COVID-19

Тринадцать врачей из Подмосковья направили в Узбекистан для оказания помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что в Узбекистан были отправлены инфекционисты, кардиологи и другие специалисты.

Ранее подмосковные специалисты отправлялись на борьбу с COVID-19 в Казахстан, где проработали месяц, сказала Стригункова.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 21 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.

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