Вернувшиеся на родину россияне раскрыли детали своего задержания в Белоруссии

Россияне, которые ранее были задержаны в Белоруссии, дали первое интервью после возвращения на родину. Подробности задержания они раскрыли телеканалу «Россия 24».

По словам одного из россиян, один из его сослуживцев откликнулся на объявление о вакансии. После чего некий Сергей Петрович предложил россиянам работу по охране нефтяных объектов в Ливии и Сирии.

Затем поступила информация, что Сергей Петрович погиб, новым куратором стал некий Артур, рассказал один из задержанных. Кроме того, новый куратор заявлял, что охранять нефтяные объекты нужно будет в Венесуэле.

Россияне поделились, что должны были лететь по маршруту Минск – Стамбул – Гавана – Каракас, однако вскоре их наниматели сообщили о трудностях и забронировали им санаторий «Белорусочка» для временного пребывания. После этого россиян задержали.

14 августа Белоруссия передала РФ 32 задержанных и объявленных бойцами ЧВК «Вагнер» российских граждан. Еще один россиянин пожелал остаться в Белоруссии, поскольку имеет гражданство в республике.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

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