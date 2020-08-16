Массовая вакцинация от коронавируса может начаться через месяц
Массовая вакцинация от коронавируса нового типа в России должна начаться примерно через месяц, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА «Новости».
В первое время основная масса наработанной вакцины будет направлена на пострегистрационное исследование, из-за чего вакцинация начнется с задержкой в «2-3 недели, может быть, месяц», пояснил Гинцбург.
11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».
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