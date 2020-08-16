Распределение вакцины от коронавируса будет регулировать государство

Российская вакцина от коронавируса нового типа внесена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством, сообщается на сайте правительства России.

Включение вакцины в данный список «позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита», указано в сообщении.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

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