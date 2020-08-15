AP поделилось новым видео с моментом убийства протестующего в Минске

Агентство Associated Press опубликовало еще одно видео с моментом гибели участника акции протеста в Минске Александра Тарайковского.

Опубликованная съемка велась со стороны стоящих сотрудников МВД Белоруссии. На кадрах также видно, как участник акции с поднятыми руками подходит к силовикам, после чего раздается выстрел и мужчина падает на дорогу.

Ранее белорусское МДВ заявляло, что Тарайковский пытался бросить взрывное устройство в ОМОН на улице Притыцкого, но оно разорвалось у него в руке. Однако по данным TUT.by, в свидетельстве о смерти мужчины указано, что он получил открытую рану грудной клетки и скончался от потери крови.

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