Генпрокурор Белоруссии призвал согласовывать с властями массовые акции

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что все проходящие в стране массовые акции должны предварительно согласовываться с властями. Данное заявление он сделал в эфире «Беларусь 24».

Он подчеркнул, что массовые мероприятия должны проводиться в соответствии с действующим законодательством страны, поскольку «Белоруссия является правовым государством».

«В этой связи все должны понимать: проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей должно быть согласовано с местными органами власти», — сказал Конюк.

Генпрокурор добавил, что это позволит обеспечить безопасность граждан.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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