Журналистка «Беларусь-1» заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ведущая и режиссер государственных телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова заявила, что сотрудники Белтелерадиокомпании готовы принять участие в забастовке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление она сделала журналистам после того, как покинула встречу пресс-секретаря президента Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт с работниками Белтелерадиокомпании.

«Сотрудники готовы выйти на забастовку. Сложно сказать, какой процент», — добавила Бибикова.

Она также отметила, что забастовка планировалась на понедельник, однако «события так развиваются, что могла бы (начаться. — примечание «Газеты.Ru») и раньше».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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