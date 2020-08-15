Лукашенко призвал желающих «повоевать» не выставлять вперед женщин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках совещания по ситуации с массовыми протестами в стране обратился к желающим «повоевать» и «подраться». Об этом сообщает «БелТА».

Он заявил о недопустимости проявления насилия в отношении женщин.

«Хотите повоевать, подраться - пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям», — добавил Лукашенко.

Президент призвал протестующих «утихомириться» и «успокоиться», а также не трогать «ни в чем не повинных людей».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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