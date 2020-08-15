Создателя NEXTA Степана Путило объявили в розыск
Создателя белорусского Telegram-канала NEXTA Степана Путило объявили в розыск на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее Путило также рассказал о том, что белорусский СК завел на него уголовное дело по статье о массовых беспорядках.
По некоторым данным, 22-летний создатель NEXTA проживает на территории Польши, а его отец работает на канале «Белсат» в качестве ведущего спортивных новостей.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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