Жилой дом на востоке Москвы эвакуируют из-за прорыва газовой трубы и возгорания
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В жилом доме на востоке Москвы произошел прорыв газовой трубы, что привело к факельному горению газа. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«В квартире жилого дома номер 52 по Средней Первомайской улице произошел прорыв газовой трубы. В результате произошло факельное горение», — сообщил источник.
На месте работают пожарные. Проводится эвакуация жильцов.
Отмечается, что высота факела неизвестна.