Мирные протесты начались у посольства Белоруссии в Москве

Мирная акция протеста началась в субботу, 15 августа, у посольства Белоруссии в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что женщины разных возрастов в белой одежде пришли к диппредставительству с шариками и красно-белыми букетами.

Участники акции выстроились в цепочку солидарности напротив посольства. Они минутой молчания почтили память погибшего в ходе протестов в Минске Александра Тарайковского, чьи похороны проходят в этот же день в белорусской столице.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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