Сотни человек пришли проститься с погибшим в ходе демонстраций в Минске

Сотни человек пришли к улице Ольшевского в Минске, чтобы проститься с погибшим во время протестов в городе Александром Тарайковским. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что у входа к ритуальному залу собрались телекамеры и фоторепортеры, а также люди с цветами.

«Родственники попросили минут 15-20 оставить их наедине. Позже у вас еще будет время. Пожалуйста, поймите», — обратился к народу сотрудник ритуального зала.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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