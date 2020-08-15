Диетолог перечислила продукты, которые нельзя есть на ужин

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, какие продукты нельзя есть на ужин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мясо – свинина, говядина, баранина – переваривается по четыре-пять часов. Эта еда тяжелая – она не даст возможность организму отдохнуть за ночь», — рассказала она.

Врач также рекомендовала отказаться вечером от продуктов, насыщенных большим количеством калорий и содержащих мало пищевых волокон, например, от выпечки и различных сладостей с большим количеством сахара.

Худеющим диетолог не советует ужинать крупами, макаронами и картофелем, так как в них содержится крахмал, который затрудняет процесс снижения веса.

Кроме того, на ночь не стоит есть соленья, так как они стимулируют аппетит и задерживают воду в организме. Из-за этого утром можно проснуться с отеками.

По мнению Кругловой, лучше всего ужинать растительной пищей, морепродуктами, нежирными сырами и мясом птицы.

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