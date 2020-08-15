Число случаев COVID-19 в Индии достигло 2,5 млн

В Индии число случаев коронавирусной инфекции достигло 2 526 192. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского минздрава.

За минувшие сутки в стране выявлено 65 002 заболевших COVID-19. Скончались от вируса 996 человек.

Общее число летальных исходов достигло 49 036.

При этом свыше 1,8 млн пациентов в Индии вылечились.

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