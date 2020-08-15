На Украине выявили рекордное число случаев коронавируса
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На Украине за прошедшие сутки выявили рекордные 1847 случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на систему мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Харьковской (254), Черновицкой (170) Львовской (166), Ивано-Франковской (148) и Одесской (139) областях. В Киеве инфекция подтвердилась у 232 человек.
Всего на Украине было зафиксировано 89 719 случаев коронавируса, выздоровели 47 430 человек, умерли 2044.
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