На Украине выявили рекордное число случаев коронавируса

На Украине за прошедшие сутки выявили рекордные 1847 случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на систему мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Харьковской (254), Черновицкой (170) Львовской (166), Ивано-Франковской (148) и Одесской (139) областях. В Киеве инфекция подтвердилась у 232 человек.

Всего на Украине было зафиксировано 89 719 случаев коронавируса, выздоровели 47 430 человек, умерли 2044.

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