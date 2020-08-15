Малышева застряла в США

Врач и телеведущая Елена Малышева сообщила в своем в Instagram, что застряла в США по причине отмены прямых рейсов в Россию.

Она находится в этой стране в отпуске, навещая детей и внуков.

«Я сейчас ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар!» — ответила Малышева на комментарии подписчиков.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.

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