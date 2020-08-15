Cовбез ООН отклонил резолюцию США о продлении оружейного эмбарго по Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американский проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана был отклонен Совбезом ООН, передает РИА «Новости».

По его словам, СБ ООН отклонил «разумную резолюцию» и «открыл путь к тому, чтобы крупнейшая в мире страна-спонсор терроризма продавала и покупала вооружения».

«Мы будем работать и дальше, чтобы теократический режим не имел свободы продажи и покупки вооружений, которые угрожают сердцу Европы, Ближнему Востоку и миру в целом», — отметил Помпео.

США неоднократно выступали против окончания оружейного эмбарго, которое было введено СБ ООН. В Вашингтоне заявляли, что не допустят этого.

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