Власти Москвы раскрыли показатели летальности от COVID-19 в столице

Департамент здравоохранения Москвы раскрыл данные показателей летальности в столице от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте департамента.

Так, согласно опубликованным данным, смертность от COVID-19 в Москве составила от 2,4% до 4,9% с начала эпидемии.

В департаменте уточнили, что процент может отличаться в зависимости от методики подсчета.

«Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной», — говорится в публикации.

А 4,9% отражают те данные, где коронавирусная инфекция учитывалась как основное и сопутствующее заболевание.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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