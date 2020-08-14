Власти Москвы раскрыли показатели летальности от COVID-19 в столице
Департамент здравоохранения Москвы раскрыл данные показателей летальности в столице от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте департамента.
Так, согласно опубликованным данным, смертность от COVID-19 в Москве составила от 2,4% до 4,9% с начала эпидемии.
В департаменте уточнили, что процент может отличаться в зависимости от методики подсчета.
«Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной», — говорится в публикации.
А 4,9% отражают те данные, где коронавирусная инфекция учитывалась как основное и сопутствующее заболевание.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Страшнее испанки: какова смертность при коронавирусе
— Трамп оценил создание вакцины от COVID-19 в России