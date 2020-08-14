Вирусолог рассказал, через сколько лет кончится «масочный режим»

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов рассказал о сроках окончания «масочного режима» в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что надевать защитные маски жителям придется еще около двух лет.

По его мнению, коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием «с вероятностью в 90 процентов». Ученый добавил, что вирус будет эволюционировать «десятилетиями и столетиями».

«Со временем он просто станет менее болезнетворным и ослабеет», — сказал Нетесов.

Он также призвал граждан соблюдать меры по защите от COVID-19, поскольку с приходом осени происходит уменьшение ультрафиолета, вырабатываемого солнцем: «это значит, что вирусы гораздо дольше будут жить на различных поверхностях».

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 21 млн, за все время от коронавируса умерли более 760 тыс. человек.

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