Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.

В настоящее время колонна рабочих завода движется по улицам Минска, скандируя «Уходи!». Они требуют отставки президента республики Александра Лукашенко, освобождения политических заключенных и проведения новых выборов главы государства.

Ранее на предприятие прибыл глава кабмина страны Сергей Румас, работники потребовали, чтобы тот вышел пообщаться с ними в присутствии прессы на площадь перед проходной, но он отказался.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционные кандидаты заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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