Лукашенко отреагировал на забастовки на белорусских предприятиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам на предприятиях. Об этом сообщает «БелТа».

«Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство», — заявил он.

В четверг, 13 августа, в социальных сетях начали появляться видео с белорусских предприятий, где рабочие объявили забастовку. Они требовали прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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