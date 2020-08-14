В Белоруссии остаются задержанными 10 местных журналистов
Около 10 журналистов остаются задержанными после протестных акций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Бориса Горецкого.
«По-прежнему в разных регионах страны задержанными остаются 10 журналистов», — сказал он на встрече с руководством Мининформа и представителем МВД Белоруссии.
Представитель ассоциации добил, что список опубликован на сайте БАЖ, который «почему-то заблокирован».
Ранее сообщалось, что в Минске начали отпускать из изолятора задержанных на акциях протеста. Также источник в МВД рассказал, что милиция стала отпускать и задержанных журналистов.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.
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