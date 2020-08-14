В России провели почти 32 миллиона тестов на коронавирус

В России провели больше 31,9 миллиона тестов на коронавирус, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«В РФ проведено более 31,9 миллиона тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

За сутки в России сдали 304 тысячи тестов. Отмечается, что под медицинским наблюдением остается 231 тысяча человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 21 млн, умерли больше 750 тысяч человек.

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