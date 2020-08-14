CNN: США отказались от помощи РФ в разработке вакцины от коронавируса

Россия предлагала США помочь с разработкой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, но американская сторона отказалась ее принять. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на российских чиновников.

Как рассказали источники канала, Россия предлагала «беспрецедентное сотрудничество» в рамках американского проекта «Сверхзвуковая скорость», который направлен на разработку вакцины. При этом США не были «открыты» для российских медицинских разработок, указали они.

«Чувствуется общее недоверие к России с американской стороны, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение, США не принимают как раз из-за недоверия», — заявил каналу высокопоставленный российский чиновник.

Российские официальные лица также отметили, что Россия готова обмениваться информацией о вакцине. По их словам, это может позволить американским фармацевтическим компаниям выпускать вакцину в Соединенных Штатах Америки. Кроме того, как заявили чиновники, российская вакцина может спасти жизни американцев, и США нужно «хорошо подумать о том, чтобы принять» ее.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». Первые его партии должны быть выпущены в ближайшие две недели.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 21 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тыс. человек.

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