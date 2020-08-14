РБК: опрос показал недоверие врачей к российской вакцине от COVID-19

Большинство медиков, опрошенные сервисом «Справочник врача», выказали недоверие к российской вакцине от COVID-19. Данные опроса опубликовал РБК.

Так, 52% из 3000 респондентов сообщили, что не готовы сделать эту прививку. Однако согласились на вакцинацию 24,5% участников исследования.

При этом 66% из тех, кто заявил о неготовности сделать прививку, указали на отсутствие достаточных данных о ее эффективности, а 48% смутило «слишком короткое время» ее создания. Кроме того, 20% опрошенных отметили, что будут советовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.

Ранее сообщалось, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». Первые его партии должны быть выпущены в ближайшие две недели.

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