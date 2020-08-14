В Минске начали отпускать задержанных на протестах в городе

Из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске стали выпускать задержанных на протестах в городе, передает Telegram-канал издания Sputnik Беларусь.

Отмечается, что эти люди покидают территорию центра по одному, без вещей, ключей от квартиры и с разряженными телефонами. Они рассказывают, что всем им квалифицирована административная статья. У дверей их встречают волонтеры. Они пытаются выйти на связь с родственниками, дают еду и горячие напитки. При этом из центра регулярно выезжают кареты скорой помощи.

Также стало известно, что заключенных начали выпускать и из следственной тюрьмы в Жодино, куда массово отвозили участвовавших в протестах минчан.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

Кроме того, издание со ссылкой на источник в МВД сообщает, что милиция стала отпускать и задержанных журналистов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Опубликован список арестованных на акциях протеста в Минске

— Глава МВД Белоруссии извинился перед «случайно попавшими под раздачу»

— Лукашенко поручил провести проверку задержаний на акциях протеста