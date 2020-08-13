Стало известно имя погибшего в Минске демонстранта

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Имя погибшего у станции метро «Пушкинская» в Минске 10 августа демонстранта — Александр Тарайковский, передает белорусское подразделение «Радио Свободы» со ссылкой на гражданскую супругу жертвы.

Женщина рассказала, что узнала от том, что ее муж умер 10 августа,через двое суток, от репортеров.

По официальной версии, в руках 34-летнего Тарайковского взорвалось взрывное устройство, которое он пытался бросить в силовиков. Однако родственники в это не верят.

Его жена рассказала, что вечером 10 августа Тарайковский был очень возмущен задержанием и расстрелом людей. Он сказал, что пойдет в свою квартиру в этом районе. По словам женщины, все, что было при нем — это телефон.

О том, что один человек погиб во время протестов в Минске, сообщила 10 августа пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чeмоданoва.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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