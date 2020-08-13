Корреспондент пула президента Белоруссии уволился с телеканала ОНТ

Журналист Дмитрий Семченко, который являлся главой президентского пула журналистов, уволился с телеканала ОНТ. Об этом сообщает белорусский Telegram-канал The Village со ссылкой на его жену Юлию.

Она подтвердила его уход с телеканала и отметила, что корреспондент скоро сам расскажет о своем решении.

«И пожалуйста, передайте людям, что прежде чем нас осудить, пусть подумают, на что мы пошли», — добавила Юлия.

Она также попросила «не травить» их семью. По ее словам, последние два месяца она «существует, а не живет».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел. После прошедших акций ряд белорусский журналистов объявил о своем увольнении с работы, в том числе работники «Беларусь-1».

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