Силовики в Минске перекрыли подходы к площади Независимости

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Милиция в Минске перекрыла подходы к площади Независимости, где расположены здания правительства и Центризбиркома, передает ТАСС.

13 августа на тротуарах по обе стороны проспекта Независимости выстроились женщины в белых одеждах, чтобы выразить протест против жестокости силовиков во время подавления акций протеста в стране после президентских выборов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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