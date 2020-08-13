Из-за крупного природного пожара в Калифорнии эвакуируют сотни домов
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На территории Национального заповедника Анджелес в американском штате Калифорния начался природный пожар. Об этом сообщает NBC Los Angeles.
Площадь возгорания составляет около 4 тысяч гектаров. В борьбе с возгоранием участвуют пожарные и сотрудники лесной охраны.
Местных жителей как минимум из ста домов эвакуируют. От огня уже пострадали несколько строений.
Причиной стремительного распространения огня стали высокая температура воздуха, порывистый ветер и низкий уровень влажности.
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