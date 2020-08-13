В России провели больше 31,5 млн тестов на коронавирус

В России провели больше 31,5 миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки было сделано 290 тысяч лабораторных исследований.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются 233 812 человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 20 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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