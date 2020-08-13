В Минске задержаны изготовители «коктейля Молотова»

Минский ОМОН задержал двоих молодых людей 18 и 19 лет, наполнявших бутылки зажигательной смесью. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Оксана Чемоданова.

По словам задержанных, они нашли рецепт «коктейля Молотова» в одном из Telegram-каналов и решили изготовить его для использования на протестных акциях. У молодых людей были обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла.

В настоящее время задержанные находятся в районном управлении внутренних дел, решается вопрос о признании их подозреваемых по связанному с протестами уголовному делу, указано в сообщении.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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